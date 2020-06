Review: Project Warlock – Een uitgebreid arsenaal aan wapens: check! Een leger aan demonische gedrochten dat klaar staat voor de slachting: ook check! Een keiharde soundtrack waar je bloed van gaat koken: nogmaals check! En ten slotte een hele hoop explosies en chaos: dubbel check! Neen, we hebben het niet over de nieuwste DOOM-game, maar wel over Project Warlock, een moderne pixel art retrogame die poogt een eerbetoon te brengen aan de klassieke shooters uit de jaren ’90. Opmerkelijk hierbij is dat de game ontwikkeld werd door de Deense jongeman Jakub Cislo toen hij slechts 18 jaar oud was. Ondanks het feit dat hij dus eigenlijk nog niet geboren was in de periode van de games waar Project Warlock op gebaseerd is, weet hij ons echter wel een nostalgische trip vol old-school geweld voor te schotelen.

Highway to hell

De “plot” van Project Warlock is bijna onbestaande. Je speelt als de titulaire Warlock die er zijn persoonlijke queeste van heeft gemaakt om al het kwaad in het universum te verdelgen en uiteindelijk het ultieme kwaad, Satan, een kopje kleiner te maken. Hij doorkruist hiervoor vijf verschillende werelden met elk een eigen thema en een passende eindbaas. Hoe komt het dan dat Satan deze werelden in zijn greep heeft gekregen en waarom heeft de Warlock ervoor gekozen om hier een stokje voor te steken? Joost mag het weten! Wij weten alleszins wel dat we mogen rennen, knallen en chaos veroorzaken. Maar laat ons even eerlijk zijn: meer dan dat heeft deze game eigenlijk niet nodig om genietbaar te zijn.

Het missen van een diepgaand plot is dus absoluut geen nadeel, maar toch willen we hier even een kanttekening bij maken. Een probleem waarmee Project Warlock wel wat worstelt, is de identiteit van de Warlock zelf. Denk bijvoorbeeld even aan DOOM en je denkt direct aan de iconische “DOOM-Guy” met zijn specifieke uitrusting. Denk aan Duke Nukem en je denkt meteen aan de brutaal gebekte Duke met modebewuste zonnebril. Dit aspect mist Project Warlock wat; de Warlock is namelijk enorm “blanco” en mist enige vorm van personaliteit. Promotiemateriaal deed ons vermoeden dat we een geestige en cheesy held voorgeschoteld zouden krijgen, maar tijdens de game krijgen we niet één oneliner te horen. Opvallende uiterlijke kenmerken heeft de figuur jammer genoeg ook niet.

Een helse leerschool

De gameplay van Project Warlock is eigenlijk exact wat je van een retro-shooter verwacht: je doorloopt in totaal 60 levels waarbij je telkens van punt A naar punt B moet zien te geraken. Onderweg loop je uiteraard hopen vijanden tegen het lijf die je dan vervolgens vol lood pompt. De uitgang vinden is ook niet altijd even simpel als het klinkt, want soms moet je sleutels met een bepaalde kleur zien te vinden, om zo deuren van die respectievelijke kleur te kunnen openen. Ook moet je onderweg je kogels en levens geregeld zien aan te vullen. De levels zitten dan nog eens tjokvol geheime gangen die je extra items of zelfs leuke easter eggs opleveren. Gevaar en spanning gluren om elke hoek, maar het leveldesign spoort je aan om zoveel mogelijk hoekjes van elk level te onderzoeken.

Een ander aspect van Project Warlock dat erg retro is, is de moeilijkheidsgraad. Laat ons even duidelijk zijn: Project Warlock is een verdomd uitdagende game. Je hebt de keuze uit vier moeilijkheidsniveaus, maar zelfs op het laagste niveau hadden wij soms problemen om een level uit te spelen. Dat kan aan onze gebrekkige skills liggen, maar we zijn eerder geneigd te zeggen van niet. Sommige levels zijn namelijk zo opgebouwd dat je op elk moment plots een vijand kan tegenkomen op de meest onverwachte plaatsen. De game doet er werkelijk alles aan om je dood te krijgen en zal hier dan ook meermaals in slagen. Uit je fouten moet je leren en uiteindelijk geraak je er wel, maar onderweg zal je toch wel de nodige frustraties ervaren. Op hogere niveaus speel je bovendien met levens en als die op 0 komen te staan, mag je helemaal opnieuw beginnen. Leuk voor de sadomasochisten onder ons.

Het volgende puntje zal waarschijnlijk voor velen overkomen als iets kleins en onbelangrijk, maar we vonden het wel nodig om dit toch even mee te geven. Sommige levels werken met verschillende hoogteniveaus, die je met behulp van liften kan bereiken. Deze liften worden geactiveerd door schakelaars, maar zulke schakelaars kunnen ook andere functies hebben dan een lift activeren, zoals het openen van een muur waarachter een nieuwe lading vijanden verstopt zit. Instinctief zal je dus vaak terugdeinzen wanneer je een schakelaar activeert, maar wanneer een lift stijgt terwijl je niet op het kleine platform staat, zit je diep in de penarie. Er is geen mogelijkheid om de lift te doen dalen, dus moet je maar het level opnieuw opstarten. Is dit ons verschillende keren overkomen en hebben we uit frustratie onze controller neergegooid? Misschien…

Retro, maar ook modern

Project Warlock steekt zijn retro invloeden niet onder stoelen of banken, maar probeert tegelijk ook wel een meer unieke en moderne twist te geven aan het genre. Meest opvallend hierbij is de implementatie van enkele lichte RPG-elementen. Elke kill die je maakt en elke schat die je vindt, geven je xp-punten, waardoor je level stijgt. Bij elk nieuw level kan je dan bepaalde aspecten verbeteren, zoals je maximum aantal levenspunten of de opbergcapaciteit van kogels. In sommige levels kan je ook speciale upgrade punten vinden, die je in je basis kan gebruiken om wapens beter te maken of spreuken te kopen. Bij het upgraden van wapens heb je telkens de keuze uit twee upgrade-varianten met elk voor- en nadelen. Dit maakt je keuzes wel wat tactischer en het geheel ook diepgaander.

Zoals al gezegd kan je ook spreuken kopen, want een warlock is nu eenmaal een soort magiër. We keken er alleszins erg naar uit om demonen op magische wijze te doen exploderen, maar we werden door dit aspect van de game enigszins ontgoocheld. Er zijn niet bijster veel spreuken en het aankopen van deze spreuken is bovendien vrij duur. Om een spreuk te mogen kopen, moet je die bovendien eerst vinden in een specifiek level. Sommige spreuken zijn dan zelfs een magische versie van een normale aanval en zijn dus eigenlijk niet erg speciaal. De allereerste spreuk die je vindt, is bovendien zelfs een gewoon nutteloos lampje. De toevoeging van het magische aspect wil de game wat meer uniek maken, maar uiteindelijk lieten we de spreuken meestal gewoon links liggen.

Ten slotte moet nog even aangegeven worden dat games in dit genre in het algemeen gespeeld worden op pc, want daar ontstond het genre immers. Project Warlock is dan ook al sinds 2018 verkrijgbaar op de pc en deze versie is dus een console-port met wat vertraging. De overgang naar console is in het algemeen wel geslaagd op één aspect na: om wapens te verwisselen werd gekozen voor een wapenwiel, dat je met L1 of R1 activeert. We ondervonden hierbij vaak problemen omdat het selecteren van een specifiek wapen niet zo vlot verliep met een controller. Als je weet dat het spel ook niet pauzeert wanneer je dit wiel activeert, kan je wel raden dat dit voor onnodige frustraties zorgt in bepaalde situaties waar je snel moet reageren. De ontwikkelaar heeft echter aangegeven dat hieraan gewerkt wordt.