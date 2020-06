Over iets meer dan een maand ligt Skater XL in de winkelrekken, nadat de game afgelopen week voor een paar weken werd uitgesteld. Als we uitgaan van de beelden belooft de game een toffe skate-titel te worden die lijkt op de SKATE-franchise van EA.

Easy Day Studios laat ons nu iets meer van de game zien, want in de onderstaande trailer onthult de studio de Easy Day High map, die geïnspireerd is door echte plekken in Californië. Volgens de ontwikkelaar zijn de locaties zo op elkaar afgestemd dat er meerdere creatieve mogelijkheden zijn om door de map te scheuren op je skateboard.

Skater XL verschijnt op 28 juli voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.