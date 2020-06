Uitgever Modus Games en ontwikkelaar Stormind Games hebben laten weten wanneer Remothered: Broken Porcelain zal verschijnen. De survival horror zal namelijk op 25 augustus uitkomen voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.

Remothered: Broken Porcelain is het vervolg op Remothered: Tormented Fathers, die in 2018 voor de PlayStation 4 verscheen. Het nieuwste deel belooft ‘realistische survival horror’ en ‘intense stealth gameplay’. Het maakt volgens de ontwikkelaar niet uit of je het vorige deel hebt gespeeld of dat dit je eerste kennismaking is met Remotherd, in beide gevallen zul je de game prima kunnen volgen.

De bekendmaking van de releasedatum van Remothered: Broken Porcelain werd vergezeld met een trailer en die kan je hieronder bekijken.