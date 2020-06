Afgelopen week verscheen er via een PlayStation 4 patch website een gerucht dat EA bezig is met de ontwikkeling van een nieuwe UFC-titel. Eén van de gelekte afbeeldingen beschreef een zogeheten “Community Feedback Environment”, al was het toen nog niet duidelijk wat we daar precies van moesten verwachten.

Daar lijkt nu verandering in te zijn gekomen, want de Amerikaanse ontwikkelaar en uitgever heeft een gesloten beta aangekondigd voor ‘EA UFC’. Via de link hier kun je je inschrijven, mocht je interesse hebben in de nieuwe UFC-game. De beta zal gericht zijn op de PlayStation 4 en Xbox One, en is bedoeld voor het afstemmen van de gameplay.

EA heeft tot nu toe nog geen officiële aankondiging gedaan omtrent een nieuwe UFC-game, maar de verwachting is dat dit gaat gebeuren tijdens EA Play Live aanstaande donderdag.