De eerste Vampire: The Masquerade game uit 2004 geldt als een echte cultklassieker met een trouwe en fanatieke fanbase. In maart 2019 – zo’n vijftien jaar later – kondigde uitgever Paradox Interactive een vervolg aan. De game moest eigenlijk al in het eerste kwartaal van dit jaar verschijnen, maar in oktober 2019 werd de titel helaas uitgesteld naar een nog onbekende datum.

Ben je een enorme fan van de Vampire-reeks en kun je niet wachten tot de game verschijnt? Dan heb je mogelijk ook interesse in de Collector’s Edition, die ontwikkelaar Hardsuit Labs heeft aangekondigd. Deze speciale editie verschijnt in de varianten met en zónder game en bevat onder andere een toffe figurine, een map van Seattle en een vinyl-plaat waarop muziek uit de game staat.

Je kunt de trailer van de Collector’s Edition hieronder bekijken. Ten slotte heeft men nog een nieuwe trailer vrijgegeven die de terugkeer van een geliefd personage inluidt, maar wie dat precies is, mag je zelf ontdekken.