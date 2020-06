Het was eigenlijk de bedoeling dat Maid of Sker op 4 juni in de winkels zou liggen, maar de game werd uiteindelijk verschoven naar juli. Wales Interactive heeft daardoor de game nog even onder de aandacht gebracht tijdens de Future Games Show. Dit door middel van een gameplay video.

Maid of Sker speelt zich af in 1998, wanneer je terecht komt in Hotel Sker om je vriendin te redden. De monsters die je daar aantreft kunnen niets zien en zijn dus geheel afhankelijk van hun gehoor. Daarmee zijn ze niet minder gevaarlijk, want je zult zo stil mogelijk moeten zijn.

De gameplay video van Maid of Sker check je hieronder.