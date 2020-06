Square Enix heeft een nieuwe game in de Kingdom Hearts-serie aangekondigd: Kingdom Hearts: Melody of Memory. In tegenstelling tot de primaire delen in de franchise gaat het hier om een gameplay spin-off die zich richt op ritmische actie.

De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. De release staat voor later dit jaar op de planning en bij de aankondiging toonde Square Enix de onderstaande trailer, die een beeld van de gameplay geeft.

Veel is er nog niet over de game bekend en het lijkt hier om een kleine titel te gaan die wellicht enkel digitaal uitgebracht wordt. De gameplay lijkt namelijk wat simpel te zijn en grafisch is het ook niet echt indrukwekkend. Of de game ook in Europa uitkomt is niet duidelijk.