Het is bijna zover, we kunnen snel weer aan de slag met onze favoriete spons op onze consoles in SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated. Voordat het zover is, krijgen we echter nog een korte trailer voorgeschoteld die, net zoals vele vorige trailers, ons een gebied uit de game voorstelt. De reis brengt ons ditmaal tot Kelp Forest.

Kelp Forest lijkt een dolle rit te worden, want we zien SpongeBob en co. vrolijk rondslingeren door verschillende delen van het level heen. Onderweg zijn er uiteraard ook weer wat vijanden te vinden, sommige zelfs met een mooi hoedje, maar ook zijn er opnieuw wat puzzels van de partij.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated komt uit op 23 juni.