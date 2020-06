De consoleversie van Planet Coaster is al even in ontwikkeling en in november vorig jaar werd aangekondigd dat de game deze zomer zou verschijnen. De game is nu opgeschoven naar het najaar, maar de release beperkt zich niet langer tot de PlayStation 4.

Frontier Developments heeft aangekondigd dat Planet Coaster dit najaar zowel uitkomt voor de PlayStation 4 als de PlayStation 5. Dit verklaart ook waarom de aanvankelijke PS4-release wordt opgeschoven, de ontwikkelaar was ondertussen met een next-gen versie bezig.

Helaas hebben we verder geen concrete releasedatum begrepen, die heb je dus nog van ons tegoed.