Tijdens de Future Games Show 2020 kwam Hi-Rez Studios met erg leuk nieuws rond hun opkomende multiplayer shooter Rogue Company: we mogen de game namelijk in de loop van deze zomer al verwachten op de PS4. Nog leuker is dat Rogue Company volledig gebruik zal maken van een cross-play systeem, waardoor je de game dus samen met vrienden op zowel Xbox One, pc en Switch kan spelen.

Tijdens de show werd ook een nieuwe trailer van de game vrijgegeven, waardoor we wat meer beelden te zien krijgen van wat de game ons zoal te bieden heeft. De trailer wordt bovendien voorzien van commentaar door één van de makers van de game.

Een specifieke releasedatum is niet gegeven, maar we vermoeden dat dit binnenkort wel meegedeeld zal worden. De game komt voorlopig uit op de huidige generatie consoles, maar een PS5-versie volgt ook in de toekomst. Je kan een korte samenvatting van de game, alsook de nieuwe trailer hieronder bekijken.