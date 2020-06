Liefhebbers van coöp-games kunnen volgend jaar hun hart ophalen met Operation: Tango. Deze asymmetrische online titel zal dan voor de PlayStation 4 verschijnen, zo heeft de ontwikkelaar aangekondigd.

In Operation: Tango speel je als een spion, die samen met een collega verschillende missies moet volbrengen. Voordat je begint moet je wel een keuze maken, want één speler is de ‘agent’ en de ander de ‘hacker’.

Een ieder heeft dus zijn eigen opdrachten, maar dat betekent niet dat je los van elkaar speelt. De mogelijkheden van de één helpen weer de mogelijkheden van de ander, dus alleen door goed samen te werken kunnen missies tot een goed einde worden gebracht.

Operation: Tango is ook voorzien van een aankondigingstrailer, die wat gameplay toont. Deze video kun je hieronder bekijken.