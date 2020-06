Ongeveer een maand geleden kwam ontwikkelaar Frogwares naar buiten met het leuke nieuws dat er opnieuw aan een Sherlock Holmes game wordt gewerkt: Sherlock Holmes: Chapter One. Toen werd al wat info gegeven over het verhaal van de game en we zagen al een eerste trailer. Nu is Frogwares opnieuw naar buiten getreden met wat aanvullende details over deze detective.

De presentatie start met een korte herhaling van wat we al wisten: je speelt als een jonge Sherlock Holmes die terugkeert naar het eiland waar hij opgroeide om daar een mysterie op te lossen. Hierbij krijgen we verschillende concept art beelden te zien die tonen hoe bepaalde omgevingen en scènes tot stand kwamen.

We krijgen vervolgens ook wat info over hoe de wereld op het eiland in elkaar steekt en hoe jij je als Sherlock Holmes hierin kan gedragen. De ontwikkelaar belooft ons alleszins een wereld waarbij jij zelf veelvuldig kan kiezen welke elementen belangrijk zijn voor je onderzoek. Je zal wel je beste detective moeten bovenhalen, want de game zak je hand niet vasthouden!

Je kan de volledige presentatie hieronder bekijken.