Eergisteren kondigde Electronic Arts Star Wars: Squadrons aan met een mooie trailer. Gameplay zullen we morgennacht te zien krijgen wanneer EA Play 2020 zal plaatsvinden, maar in de tussentijd hebben we wat screenshots voor je.

Deze screens laten zoal de X-Wing, Y-Wing, TIE Interceptor en TIE Bomber zien, waarvan we mogen verwachten dat ze beschikbaar zijn in de game. Star Wars: Squadrons verschijnt op 2 oktober 2020 en kent een schappelijke adviesprijs van €39,99.