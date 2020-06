Ubisoft kondigde onlangs Operation Steel Wave aan voor Rainbow Six Siege en de afgelopen weken was de nieuwe content beschikbaar op de testservers. Alles is in orde en daarom nu gelanceerd via een update voor de gewone game. Operation Steel Wave is zodoende nu beschikbaar in Rainbow Six Siege.

Spelers van de game die de Year 5 Pass in bezit hebben, kunnen gelijk aan de slag met twee nieuwe Operators: Ace en Melusi. Andere gamers zullen tot 23 juni moeten wachten om deze Operators te kunnen ontgrendelen.

Verder is er met de start van dit nieuwe seizoen een Battle Pass geïntroduceerd, heeft de map House een rework gekregen en er is een nieuwe gadget voor verdedigers toegevoegd. In een eerder artikel zijn we uitgebreid op Operation Steel Wave ingegaan, dus we verwijzen je graag door.

Hieronder een trailer die alle nieuwe content even kort laat zien