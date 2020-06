Met de release van title update 10 voor Tom Clancy’s The Division 2 gisteren werd er een hoop nieuwe content aan de game toegevoegd. Ook werden er enorm veel issues aangepakt en verbeteringen doorgevoerd. Vanaf 23 juni kunnen spelers met Keener’s Legacy aan de slag, die eveneens werd toegevoegd en later volgt nog de tweede Raid.

Deze Raid, Operation Iron Horse, heeft nu een releasedatum gekregen. Vanaf 30 juni om 18:00 uur is deze te spelen op de PlayStation 4, Xbox One en pc, geheel gratis voor alle bezitters van de game zo laat Ubisoft weten. Ook is er een nieuwe trailer verschenen en Ubisoft heeft een korte omschrijving van Operation Iron Horse gedeeld.

In Operation Iron Horse begeven acht spelers zich naar een metaalfabriek waar de True Sons wapens maken om Washington D.C. over te nemen. Om de Raid succesvol te voltooien, moeten spelers nauw samenwerken en al hun vaardigheden op de juiste manier gebruiken. Operation Iron Horse introduceert onder andere nieuwe puzzels en mechanismen die ervoor zorgen dat samenwerken de enige sleutel tot de overwinning is. De Raid levert spelers uiteraard exclusieve loot op, zoals nieuwe gear sets en exotische wapens.

Er zit echter wel een nuance aan het verhaal. Bezitters van Warlords of New York kunnen deelnemen aan de Raid als ze level 40 bereikt hebben. Spelers die enkel The Division 2 bezitten kunnen deze Raid betreden vanaf level 30, en dat pas vanaf 7 juli. De Raid is speelbaar op de normale moeilijkheidsgraad en later zal ‘Discovery’ nog worden toegevoegd die matchmaking toelaat.