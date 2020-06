Op 3 juli verschijnt Marvel’s Iron Man voor PlayStation VR en het ziet er naar uit dat dit een mooie game gaat worden met een hoop content. Een voorproefje daarvan krijg je via de demo die in de PlayStation store beschikbaar is. Daarvoor kan je hier terecht.

Om de naderende release weer even onder de aandacht te brengen is er een nieuwe korte trailer uitgebracht. Gelukkig zal je woonkamer er na het spelen van de game niet zo gehavend uitzien als in de beelden hieronder.