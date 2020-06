Later dit jaar brengt 2K Games PGA Tour 2K21 uit en deze game is voorzien van een uitgebreide carrière modus. Om die wat meer aandacht te geven is er een nieuwe trailer door de uitgever online gezet, die het nodige van de stappen laat zien die je doorloopt.

Je kunt je eigen golfer aankleden, van het juiste materiaal voorzien, deelnemen aan allerlei toernooien en ga zo maar door. Het commentaar in deze trailer is van Luke Elvy en Rich Beem, die ook in de game al het spektakel van commentaar voorzien. Deze trailer geeft dus ook een goed beeld van de audio die je mag verwachten.

De carrière modus is overigens wat traditioneel van structuur, je begint onderaan de ladder en werkt je op naar de top van de golfwereld. Het uiteindelijke doel is om Justin Thomas te verslaan, de coveratleet van PGA Tour 2K21.