Ruim een jaar geleden was de planning bij Zen Studios dat de game CastleStorm II datzelfde jaar, 2019 dus, zou uitkomen. Eenmaal over de helft van 2020 is de game nog steeds niet volledig af, maar aan het wachten komt binnenkort een einde.

De ontwikkelaar heeft middels een nieuwe trailer de releasedatum aangekondigd en die is dichterbij dan verwacht. Op 31 juli kunnen we aan de slag met de game, die van veel grotere schaal zal zijn dan zijn voorganger. Denk hierbij aan een nieuwe klasse van ondode, nieuwe maps en een multiplayer modus, waarin ook coöp gespeeld kan worden.

Kortom: meer CastleStorm en nog meer vertier!