Als we denken aan Hello Games, dan denken we automatisch aan No Man’s Sky, een van de meest grootschalige projecten van de afgelopen jaren. Het begon als een singleplayer game, wat zich na een aantal jaren ontpopte in een multiplayer game met VR-ondersteuning.

The Last Campfire, hun nieuwe game, is alles behalve grootschalig; een stuk intiemer en meer gefocust op het verhaal. De gameplay varieert van exploratie tot puzzels en is vooral heel erg sfeervol. Tijdens de PC Gaming Show werd er nieuwe gameplay getoond en hoewel kort, wordt snel duidelijk wat je van de game mag verwachten.

The Last Campfire verschijnt later dit jaar, onder andere voor de PlayStation 4.