Gespeeld: Marvel’s Iron Man VR –

Er verschijnen met enige regelmaat nieuwe games voor PlayStation VR, maar het zijn over het algemeen vooral games die afkomstig zijn van kleinere studio’s en zodoende ook niet al te veel aandacht krijgen. Zo nu en dan zit er echter een ‘grote’ titel tussen en één van de aanstaande releases is Marvel’s Iron Man VR. De game heeft met wat uitstel te maken gehad, maar zal nu toch echt op 3 juli aanstaande verschijnen. Tijd om eens in die game te duiken en alvast te ontdekken of het rondvliegen met Iron Man net zo vet is als dat het lijkt.

Mysterieuze hacker

De game zal zich in de nabije toekomst afspelen waarbij Tony Stark met Pepper Potts in Stark Force One zit. De vlucht lijkt voorspoedig te verlopen, totdat de controle plotseling wordt overgenomen door een onbekende die claimt Tony Stark te kennen. Zonder de identiteit prijs te geven wordt er gevuurd op Stark Force One met als gevolg een groot gat in het vliegtuig. Het helpt ook niet dat er drones bijkomen en het vuur openen. Tony Stark springt uit het vliegtuig en terwijl hij naar beneden valt komen steeds meer onderdelen van zijn pak naar hem toe en zodra hij is ‘aangekleed’ kan hij aan de slag.

Het doel is om de vijanden te verslaan die het op jou en het vliegtuig gemunt hebben. Pepper zit nog in het vliegtuig en die wil je veilig aan de grond krijgen, ook omdat een 737 niet bepaald goedkoop is. Het gevolg is dat je semi-vrij door de lucht kan vliegen als Iron Man en de gevaren van je af moet slaan terwijl je ondertussen brokstukken bij het vliegtuig weghaalt, waardoor de controle over het gevaarte weer terugkeert. Een leuke ervaring, waarbij je op afwisselende wijze moet ingrijpen om alles in goede banen te leiden. En dit is dan slechts het begin van de game, gezien we nog niet meer hebben kunnen spelen.

Het verhaal is in die zin nog volledig onduidelijk, net zoals wat de game straks nog meer te bieden heeft. Toch geeft deze eerste indruk van de game een erg goed gevoel, omdat Camouflaj op een creatieve manier het gevoel van Iron Man naar PlayStation VR overbrengt. Dat het er grafisch niet zo heel indrukwekkend uitziet nemen we voor lief, want de gameplay belooft veel goeds. Met name het vrij vliegen is echt een verademing, omdat je de volledige controle over Iron Man hebt en haast op identieke wijze het pak bestuurt in de lucht. Met de vrijheid die je krijgt, ook in andere levels, zul je alle kanten op kunnen en dat gaat precies zoals jij dat wil.

Oeps, dat was weer een boost

Met de twee PlayStation Move controllers controleer je de armen van Iron Man, waarbij je de triggers gebruikt om gas te geven. Doordat je je handen vrij kunt gebruiken, heb je de mogelijkheid om alle kanten op te draaien die je maar wilt en vrij nauwkeurig te vliegen. In aanvulling daarop kun je je vuisten opladen en een krachtige klap uitdelen, wat handig is als vijanden te dichtbij komen. Daarnaast kun je natuurlijk met je handen schieten. Doordat je Iron Man met één hand kan besturen, heb je altijd de vrijheid om zowel tijdens het vliegen vijanden aan te pakken als andere acties te verrichten. Toch voelt dat in eerste instantie ietwat onwennig aan, maar gelukkig kent de game een goede tutorial om je op weg te helpen.

Het enige nadeel dat we tijdens het spelen van de game hebben ervaren is dat dubbel tappen op de triggers ervoor zorgt dat je boost. Maar omdat je soms juist heel nauwkeurig Iron Man wil bijsturen druk je vaak op die triggers en het gevolg is dat je dan ineens wegboost terwijl je dat precies niet wil doen. Het is misschien de beperking van de controller waardoor de ontwikkelaar weinig keuze heeft, tegelijkertijd voelt dat wel wat onhandig aan bij momenten. De game doet immers precies het tegenovergestelde van wat je wilt. Uiteraard valt het onder wennen, maar dat was precies wat niet zo vlot wende in het uurtje spelen. Maar goed, dat is iets wat we straks in de uiteindelijke game beter kunnen beoordelen, gezien we er dan uitvoerig mee aan de slag zijn gegaan.

Voorlopige conclusie

PlayStation VR kon wel weer eens een game gebruiken die min of meer voor dat platform in de Triple-A categorie geplaatst kan worden. Het rondvliegen als Iron Man voelde zeer vertrouwd en haast magisch aan en door de goede registratie van de headset kun je de game min of meer in 360 graden spelen. Een goede speelruimte is een vereiste, maar het zorgt hierdoor wel voor een compleet gevoel van vrijheid en dat hebben we zelden eerder gezien in een VR-game. De eerste indruk van Marvel’s Iron Man VR is dus erg positief en we kunnen ons goed voorstellen dat liefhebbers van het personage straks een bijzondere ervaring zullen hebben. Grafisch kan het wat strakker en de boost is niet altijd even handig qua besturing, maar dat neemt niet weg dat we uitkijken naar de volledige game.