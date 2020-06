Review: Beyond Blue – Wij als landbewoners hebben over het algemeen niet bijzonder veel kennis van de zee. We weten dat de aarde voor een groot deel uit water bestaat, dat de zee rijk is aan dieren en planten, en dat we die vervuilen. Een ver-van-onze-bed-show, zeker voor de mensen die wat meer landinwaarts wonen. Toch is de zee van enorm groot belang voor de gezondheid van de aarde en laat het nu net zo zijn dat wij die als mensen enorm aan het vervuilen zijn. Dat is vaak zat aangetoond in documentaires, maar in games komt dat nauwelijks tot niet aan bod, maar nu is daar Beyond Blue. Een game die het belang van de oceaan op speelse wijze aantoont.

Mirai gaat de diepte in

Beyond Blue is geïnspireerd door de BBC Earth films en de ontwikkelaar heeft tijdens de ontwikkeling samengewerkt met het OceanX programma, dat weer meegewerkt heeft aan de opnames van de bekende films. OceanX is een soort ontdekkingsreis initiatief waarbij men met zeer geavanceerde apparatuur de dieptes van de oceanen verkent. Ze hebben nieuwe gebieden in kaart gebracht, nieuwe dieren ontdekt en ze zetten zich ook in voor het behoud van de oceanen door in beeld te brengen wat er zoal in gedumpt wordt. Beyond Blue is daar een soort verlengstuk van, want in de game zul je zelf de dieptes van de oceaan gaan verkennen en ondertussen steek je er ook nog wat van op.

Je stapt in het duikerspak van het personage Mirai die vanuit haar duikboot verschillende gebieden verkent. In totaal heb je acht ‘duiken’ en telkens bezoek je een ander gebied op de kaart of hetzelfde gebied, maar dan in de nacht. Het doel is tweeledig, enerzijds volg je een familie potvissen en anderzijds ga je op onbekende geluiden af. Zo her en der zijn er bakens geplaatst die signalen afgeven naar de dieren en vanwaar je de omgeving kunt scannen. Pik je een geluid op? Dan kan je daar naartoe zwemmen en het dier in kwestie scannen. Ondertussen kun je ook alle andere wezens scannen die je onderweg aantreft, dit om je ‘encyclopedie’ aan te vullen waar je de dieren in kwestie kunt bekijken en wat informatie kunt vinden.

De gameplay in Beyond Blue is in die zin repetitief en erg beperkt, maar in deze context is dat niet zo erg. Het leven onderwater is gevarieerd en overal valt wel iets te ontdekken qua zeedieren. Onderweg weet het verhaal je bezig te houden, waarbij je ook geconfronteerd wordt met werkzaamheden om metalen uit de zeebodem te halen. Dat heeft echter weer zo z’n effect op de dieren en daarmee wil de game laten zien dat zomaar even in de zeebodem boren voor koper of zink een mooie manier is om te mijnen… maar dat het niet zonder gevolgen blijft. En zo krijg je met wat meer dingen te maken en wat hierin knap is, is dat E-Line Media de balans tussen educatie en gameplay perfect gevonden heeft.

Onderzoeken maar

Tussen de keren door dat je duikt, zul je even vrij in je kleine onderzeeër rond kunnen lopen. Hier kan je wat voorwerpen bekijken, maar ook de tijd nemen om de verschillende wezens nader te inspecteren die je onderweg bent tegengekomen. In aanvulling hierop speel je gaandeweg ‘Inzicht video’s’ vrij, die allerlei aspecten van onder andere OceanX laten zien. Je krijgt hierbij unieke beelden voorgeschoteld en met allerlei video’s van amper twee minuten steek je in korte tijd best wel wat op. Dat educatieve aspect is erg interessant, want het maakt je wat meer bewust van de oceaan, wat er te vinden is en waarom het behouden zo belangrijk is.

Tegelijkertijd is de gameplay ondanks z’n repetitieve karakter boeiend genoeg om je mee bezig te houden. Het verhaal duurt iets meer dan twee uur en na afloop kun je vrij gaan duiken om de dieren te zoeken die je nog niet had gevonden. Het is ook de bedoeling om alle beesten te scannen, ook in meervoud, wil je alle Trophies verzamelen. Dit zorgt al snel voor nog een tweetal uren extra aan gameplay, waardoor de totale duur voor de completionist al snel richting de vijf uur gaat. Niet gek voor een game die in de PlayStation Store €16,99 kost. Bovendien is het een uitermate ontspannende ervaring. De muziek die je tijdens het duiken hoort zorgt voor een hele relaxte vibe en met echt gevaar krijg je niet te maken, waardoor je op je dooie gemak de oceaan kan verkennen.

Hinderlijk ding

Het scannen van de dieren gaat trouwens op een erg gemakkelijke wijze. Met L1 activeer je de scanmodus en als een dier in bereik komt, volstaat R1 voor een paar tellen ingedrukt houden. Op die manier zul je 90% van de dieren en wezens in de zee scannen om zo je ‘collectie’ aan te vullen, wat je nieuwe registraties in je encyclopedie oplevert. Maar met het oog op het verhaal zul je ook bakens op dieren moeten plaatsen en specifieke delen van een dier moeten scannen. Dit doe je met een kleine drone die automatisch op het dier in kwestie afgestuurd wordt en nadien krijg je die onder controle. De besturing daarvan is echter zo onhandig dat je vaak ontzettend loopt te klooien om precies dat ene punt dat je moet scannen in beeld te krijgen.

Het is niet onmogelijk, maar door de vreemde besturing gaat dat onnodig moeizaam. Het is ons een raadsel waarom dit niet efficiënter is ingericht. Een punt dat voor verbetering vatbaar is, maar laat je hierdoor niet uit het veld slaan. Op een gegeven moment went het ietwat, waardoor je er wat beter mee overweg kan, maar fijn in gebruik is anders. Verder krijg je terwijl je in de onderzeeër zit verschillende telefoontjes van de mensen die op het schip boven je meekijken. Die bespreken wat er zoal ontdekt is, wat er gaande is en meer. Leuk is dat je de antwoorden in de conversaties veelal zelf kunt bepalen, om er wat sturing aan te geven. In aanvulling daarop zul je ook met enige regelmaat met Ren, je zusje, praten over haar school en jullie oma.

Op deze manier tracht de ontwikkelaar wat meer persoonlijkheid aan Mirai te geven, omdat je ook haar privé leven een beetje leert kennen. Het is echter wat overbodig, want het voelde vooral als een vertraging aan voordat we weer konden gaan duiken. Voornamelijk omdat die gesprekken verplicht zijn om verder te komen in het verhaal. Het is niet slecht of vervelend, maar gewoon wat onnodig. Persoonlijke issues en zaken die in de familie spelen die je verder niet kent… tja, wat daar de toegevoegde waarde precies van is, is ons onduidelijk. Een andere slordigheid is dat de game volledig gelokaliseerd is, maar dat de ontwikkelaar zo hier en daar niet opgelet heeft. Zo zagen we in een stukje Nederlandse tekst plots een paar regels Engels, waarna het weer verder ging in het Nederlands. Iemand heeft dus liggen slapen.