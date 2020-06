Bol.com heeft per ongeluk door een systeemfout vroegtijdig exemplaren van The Last of Us: Part II verzonden. Diegene wie dit overkomen is hebben ook een mail ontvangen waarin uitgelegd wordt dat het gaat om een fout aan de kant van Bol.com. Er wordt aan de consument tevens gevraagd om niets te delen op sociale media en fora. Bol.com wil namelijk dat de game op die manier een verrassing blijft voor iedereen.

Ontvangers van de game hebben niet alleen vroegtijdig de game van het jaar ontvangen, maar ontvangen ook nog eens een kleinigheidje van Bol.com voor het ‘ongemak’.