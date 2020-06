In de aankondigingstrailer van Ratchet & Clank: Rift Apart was kort een nieuwe vrouwelijke Lombax te zien en hoewel er verder niets over haar bekend is, speelt ze een grote rol in de game. Deze Lombax is afkomstig uit een andere dimensie en ziet er qua kleurstelling ook wat anders uit.

Zij zal echter ook speelbaar zijn in de game, laat Insomniac weten via Twitter. Deze keer krijg je dus niet één maar twee verschillende Lombaxen onder de duimen, wat natuurlijk interessant klinkt. Verdere details zijn vooralsnog niet gedeeld.