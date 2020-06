De meeste gamers hebben deze week omcirkeld in hun agenda omdat The Last of Us: Part II uitkomt, maar dit is niet de enige sterke titel die verschijnt. Zoals je in onze review hebt kunnen lezen is Desperados III ook een erg goede titel, die in dezelfde week als het spel van Naughty Dog uitkomt. De lancering van deze game wordt gevierd met een nieuwe trailer.

Desperados III is een ‘real-time tactics’-titel die zich afspeelt in het Wilde Westen. Je krijgt de controle over een aantal personages die ieder zijn/haar eigen speciale vaardigheden hebben. Het is zaak deze te gebruiken om ongezien door de verschillende levels heen te manoeuvreren.

De lanceringstrailer van Desperados III kan je hieronder checken.