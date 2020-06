Star Wars Episode I: Racer zou eigenlijk al een maand beschikbaar moeten zijn, maar het coronavirus gooide steeds roet in het eten. De game heeft nu weer een nieuwe releasedatum gekregen, namelijk 23 juni.

De wat oudere gamers onder ons die vroeger een Nintendo 64 hebben gehad, hebben Star Wars Episode I: Racer waarschijnlijk al in 1999 gespeeld. De versie die volgende maand verschijnt heeft een hogere resolutie en de besturing is aangepakt, waardoor het wat moderner aanvoelt en beter speelbaar is.