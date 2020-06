PlayStation VR zal in september weer een titel rijker zijn, want Traffic Jams is voor het apparaat aangekondigd. In Traffic Jams – de naam verklapt het al – is het verkeer een grote chaos, want geen enkel verkeerslicht werkt meer. Gelukkig kom jij daar om de hoek kijken als volleerd verkeersleider om het verkeer weer in goede banen te leiden.

Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk en ongetwijfeld loopt alles in de soep. Traffic Jams kan je solo spelen, maar ook je vrienden kunnen meespelen met hun smartphones of andere mobiele apparaten. De game is vooral erg chaotisch, zoals je kunt zien in de trailer, en zal voor leuke momenten zorgen.

Traffic Jams verschijnt in september en kent nog geen prijskaartje.