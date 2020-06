Er is weer een nieuwe sale van start gegaan in de PlayStation Store en die heeft als titel ‘Retro Sale’ gekregen, waarbij de verwijzing duidelijk is. Het gaat hier om een reeks aanbiedingen waarin vooral klassiekers centraal staan. Dit bevat zowel nieuwe games gebaseerd op oude PlayStation games, alsook remasters en remakes.

De sale is met meer dan 120 titels best wel uitgebreid en alle aanbiedingen hebben we hieronder op een rijtje gezet. Hetzelfde overzicht kan je hier in de PlayStation Store vinden.

Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy – Van €39,99 voor €19,99

Resident Evil 2 Deluxe Edition – Van €49,99 voor €19,99

Dark Souls: Remastered – Van €39,99 voor €14,99

Assassin’s Creed: The Ezio Collection – Van €49,99 voor €17,99

Call of Duty: Modern Warfare Remastered – Van €39,99 voor €15,99

WipEout Omega Collection – Van €34,99 voor €10,14

Crash Team Racing Nitro-Fueled – Nitros Oxide Edition – Van €59,99 voor €29,99

LEGO Harry Potter Collectie – Van €39,99 voor €19,99

The Jak and Daxter Collection – Van €39,99 voor €14,79

Grand Theft Auto: San Andreas – Van €14,99 voor €10,04

Batman: Arkham Collection – Van €59,99 voor €19,79

Spyro Reignited Trilogy – Van €39,99 voor €19,99

Grand Theft Auto: The Trilogy – Van €34,99 voor €17,49

Resident Evil 4 – Van €19,99 voor €7,99

Resident Evil 5 – Van €19,99 voor €7,99

Resident Evil 6 – Van €19,99 voor €7,99

Jak and Daxter: The Precursor Legacy – Van €14,99 voor €7,94

Jak X: Combat Racing – Van €14,99 voor €7,94

Call of Duty: MWR Variety-Mappack – Van €14,49 voor €5,94

God of War III Remastered – Van €19,99 voor €9,99

Hitman HD Enhanced Collection – Van €59,99 voor €17,99

Sleeping Dogs Definitive Edition – Van €29,99 voor €4,49

Canis Canem Edit – Van €14,99 voor €8,99

Burnout Paradise Remastered – Van €19,99 voor €9,99

Resident Evil – Van €19,99 voor €4,99

Resident Evil 0 – Van €19,99 voor €4,99

Jak II: Renegade – Van €14,99 voor €7,94

Jak 3 – Van €14,99 voor €7,94

Grand Theft Auto: Vice City – Van €14,99 voor €8,99

Grand Theft Auto III – Van €14,99 voor €8,99

Bloodstained: Ritual of the Night – Van €39,99 voor €19,99

Sniper Elite V2 Remastered – Van €34,99 voor €11,89

Devil May Cry HD Collection and 4SE Bundle – Van €44,99 voor €19,79

Shadow of the Colossus – Van €39,99 voor €9,99

Borderlands: Game of the Year Edition – Van €29,99 voor €11,99

Resident Evil Code: Veronica X – Van €14,99 voor €5,99

Metro Redux – Van €29,99 voor €7,49

The Warriors – Van €14,99 voor €8,99

DOOM (1993) – Van €4,99 voor €2,49

DOOM II (Classic) – Van €4,99 voor €2,49

DOOM 3 – Van €9,99 voor €4,99

Shenmue I and II – Van €34,99 voor €10,14

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast – Van €9,99 voor €5,99

Dragon’s Crown Pro – Van €29,99 voor €12,89

Okami HD – Van €19,99 voor €7,99

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – Van €39,99 voor €19,99

Devil May Cry HD Collection – Van €29,99 voor €12,89

Gravity Rush Remastered – Van €29,99 voor €9,89

Max Payne – Van €14,99 voor €8,99

.hack//G.U. Last Recode – Van €49,99 voor €11,99

Destroy All Humans! 2 – Van €19,99 voor €5,99

Patapon Remastered – Van €14,99 voor €7,04

Patapon 2 Remastered – Van €14,99 voor €10,04

LocoRoco Remastered – Van €14,99 voor €7,94

LocoRoco 2 Remastered – Van €14,99 voor €7,94

Shadow of the Beast – Van €14,99 voor €4,94

Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour – Van €19,99 voor €2,39

Mark of the Ninja: Remastered – Van €19,99 voor €4,99

ARCADE GAME SERIES: PAC-MAN – Van €3,99 voor €1,49

ARCADE GAME SERIES: Ms. PAC-MAN – Van €3,99 voor €1,49

Red Dead Revolver – Van €14,99 voor €8,99

Manhunt – Van €14,99 voor €8,99

Rockstar Games PS2 Classics-bundel – Van €69,99 voor €29,39

Fire Pro Wrestling World – Van €49,99 voor €14,99

Destroy All Humans! – Van €19,99 voor €5,99

Darksiders Warmastered Edition – Van €19,99 voor €4,99

Darksiders II Deathinitive Edition – Van €29,99 voor €8,09

Vanquish – Van €24,99 voor €19,99

Bayonetta – Van €24,99 voor €19,99

Bayonetta and Vanquish 10th Annerversary Bundle – Van €39,99 voor €29,99

Metro 2033 Redux – Van €19,99 voor €4,99

Metro: Last Light Redux – Van €19,99 voor €4,99

PaRappa the Rapper Remastered – Van €14,99 voor €7,04

PaRappa The Rapper 2 – Van €9,99 voor €4,99

Shining Resonance Refrain – Van €29,99 voor €12,89

Dark Chronicle – Van €14,99 voor €5,99

Valkyria Chronicles Remastered – Van €19,99 voor €6,99

Kingdom Two Crowns – Van €18,99 voor €14,24

Dark Cloud – Van €14,99 voor €5,99

Mega Man Legacy Collection – Van €14,99 voor €4,04

Mega Man Legacy Collection 2 – Van €14,99 voor €4,94

Harvest Moon: A Wonderful Life Special Edition – Van €14,99 voor €5,99

Harvest Moon: Save the Homeland – Van €14,99 voor €5,99

ARCADE GAME SERIES 3-in-1 Pack – Van €7,99 voor €2,49

ToeJam and Earl: Back in the Groove! – Van €15,99 voor €7,99

Mega Man Legacy Collection 1 and 2 Combo Pack – Van €24,99 voor €8,99

PAC-MAN 256 – Van €4,99 voor €1,49

Kingdom: New Lands – Van €14,99 voor €3,74

Baja: Edge of Control HD – Van €29,99 voor €9,89

The Raven Remastered – Van €29,99 voor €9,89

Fire Pro WW – World Wonder Ring Stardom Collaboration – Van €19,99 voor €11,99

Fire Pro Wrestling World – Entrance Craft – Van €19,99 voor €13,99

Fire Pro Wrestling World – Fire Promoter – Van €19,99 voor €7,99

New Japan Pro-Wrestling 2018 Wrestler Pack – Van €7,99 voor €3,99

Lumines Remastered – Van €14,99 voor €7,49

Legend of Kay Anniversary – Van €29,99 voor €6,89

ARCADE GAME SERIES: GALAGA – Van €3,99 voor €1,49

Fire Pro Wrestling World – Fighting Road Jr Heavyweight – Van €14,99 voor €7,49

Dragon Sinker: Descendants of Legend – Van €14,99 voor €4,49

ARCADE GAME SERIES: DIG DUG – Van €3,99 voor €1,49

King’s Quest: The Complete Collection – Van €29,99 voor €6,89

ACA NEOGEO PULSTAR – Van €6,99 voor €3,49

ACA NEOGEO FATAL FURY 2 – Van €6,99 voor €3,49

ACA NEOGEO METAL SLUG X – Van €6,99 voor €3,49

METAL SLUG 3 – Van €11,99 voor €2,99

METAL SLUG ANTHOLOGY – Van €19,99 voor €9,99

METAL SLUG XX – Van €19,99 voor €9,99

ACA NEOGEO NAM-1975 – Van €6,99 voor €3,49

ACA NEOGEO THE KING OF FIGHTERS ’96 – Van €6,99 voor €3,49

THE KING OF FIGHTERS 2000 – Van €9,99 voor €2,99

THE KING OF FIGHTERS ’98 ULTIMATE MATCH – Van €14,99 voor €4,49

THE KING OF FIGHTERS ‘COLLECTION: THE OROCHI SAGA – Van €14,99 voor €4,49

ADK Damashii – Van €14,99 voor €2,99

Arcade Archives Armed F – Van €6,99 voor €3,49

Arcade Archives DOUBLE DRAGON II The Revenge – Van €6,99 voor €3,49

Arcade Archives NOVA2001 – Van €6,99 voor €3,49

Arcade Archives Soldier Girl Amazon – Van €6,99 voor €3,49

Arcade Archives Super Dodge Ball – Van €6,99 voor €3,49

ART OF FIGHTING ANTHOLOGY – Van €14,99 voor €2,99

CastleStorm Definitive Edition – Van €14,99 voor €2,84

FATAL FURY BATTLE ARCHIVES VOL.2 – Van €14,99 voor €7,49

FU’UN SUPER COMBO – Van €14,99 voor €2,99

Garou: Mark of the Wolves – Van €14,99 voor €7,49

Gauntlet: Slayer Edition – Van €19,99 voor €4,99

Rogue Galaxy – Van €14,99 voor €7,94

Samurai Showdown V Special – Van €14,99 voor €7,49

Samurai Shodown VI – Van €14,99 voor €7,49

The Last Blade 2 – Van €14,99 voor €7,49

Twisted Metal: Black – Van €9,99 voor €4,99

Wild Arms 3 – Van €14,99 voor €7,94

Fire Pro Wrestling World – Fighting Road: Champion Road Beyond – Van €9,99 voor €6,99

Cel Damage HD – Van €8,99 voor €1,97

Hyper Sentinel – Van €6,99 voor €1,46

Pinball FX3 – Williams Pinball: Universal Monsters Pack – Van €9,99 voor €6,99

Pinball FX3 – Williams Pinball: Volume 1 – Van €9,99 voor €4,99

Pinball FX3 – Williams Pinball: Volume 2 – Van €9,99 voor €4,99

Pinball FX3 – Williams Pinball: Volume 3 – Van €9,99 voor €5,99

Pinball FX3 – Williams Pinball: Volume 4 – Van €9,99 voor €6,99

Pinball FX3 – Williams Pinball: Volume 5 – Van €9,99 voor €6,99

