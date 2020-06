Disintegration ligt nu net twee dagen in de schappen en hierin zal je als hybride mens gaan strijden voor de mensheid. Disintegration beviel ons goed – zoals je in onze review kon lezen – en biedt zowel een verhaallijn als multiplayer modi aan. In de game bestuur jij een speciaal voertuig en stuur je een AI crew aan, maar welke crew is nu geschikt voor jouw specifieke doelen?

Deze trailer laat je kennismaken met de diverse groepen die jij kunt aansturen. Zo zijn er in totaal negen verschillende Crews en ze hebben allemaal hun eigen looks, vaardigheden en zwakke punten. Ga jij voor de snelle Neon Dreams crew, de gekke Warhedz crew of toch voor de technologisch geavanceerde Tech Noir crew?

Hieronder kan je alle groepen uitgebreid bekijken en het helpt je misschien om te kiezen wanneer je met de game aan de slag gaat.