Gran Turismo 7 werd vorige week aangekondigd voor de PlayStation 5 en deze game zal gebruikmaken van alle features die de nieuwe console te bieden heeft. Veel details daarover heeft Sony nog niet gegeven, maar uit een interview zijn wat leuke stukjes informatie over de racer in combinatie met de console naar buiten gekomen.

Simon Rutter van Sony PlayStation sprak over Gran Turismo 7 met The Guardian en hij vertelde dat bijvoorbeeld het geluid subliem is. De PlayStation 5 levert in combinatie met de game en 3D audio een veel meer geavanceerde ervaring. Zo kun je tijdens het racen terwijl je in de cockpit zit het geluid van een Ferrari onderscheiden tegenover dat van een Maserati.

“Sitting in the cockpit, the 3D audio allows you to hear the thunderous roar of a Ferrari behind you or in front of you, and you can recognise the difference between that and the engine noise of a Maserati.”

Ook zou de nieuwe controller voor een betere ervaring moeten zorgen, dit dankzij de haptische feedback. Die verschillen in ondergrond waar je overheen rijdt in Gran Turismo 7 zijn daardoor echt goed van elkaar te onderscheiden. Een strakke baan asfalt voelt bijvoorbeeld compleet anders aan dan een grindweg.

“Driving the car using the DualSense controller, you’ll have a different feeling in your hands from the smooth undulating tarmac of a racetrack, compared to the gritty sensation on a gravel track. Pressing a soft accelerator will feel very different than pressing on a stiff brake pedal or gear paddle.”

Het zijn details, maar dat is wel wat voor een nog meer verfijnde ervaring moet zorgen.