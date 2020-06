Een van de zaken waarmee Microsoft de Xbox Series X promoot is het ‘Smart Delivery’ systeem. Dat betekent kortweg dat als je een game voor de Xbox koopt, dat je op de Xbox One of Series X automatisch de beste versie krijgt. Dus als je Cyberpunk 2077 straks voor de Xbox One koopt, dan krijg je automatisch een Series X-versie zodra die console uit is en de game ervoor beschikbaar is.

Ook Sony zal backwards compatibility aanbieden op de PlayStation 5, zo zullen alle games die na 17 juli gecertificeerd worden ondersteuning voor de console moeten bieden. Ook al is de ontwikkelaar niet van plan de game in kwestie op de PlayStation 5 uit te brengen. Op die manier kan je de game dan straks alsnog spelen.

Als het om cross-gen games gaat is Sony niet zo duidelijk als Microsoft, want ze laten het aan de ontwikkelaars en/of uitgevers zelf. Sony zal zich flexibel opstellen met het oog op elke vorm van upgrades, maar het is aan de eigenaren van het intellectuele eigendom om zelf te bepalen of ze een upgrade gratis aanbieden of dat ze er een prijs aan hangen.

In het geval van games die onder Smart Delivery vallen is de kans groot dat een upgrade op de PlayStation 5 ook gratis is. Anders zou het teveel gezeur opleveren, maar voor alle andere titels die niet cross-gen zijn is het aan de ontwikkelaars/uitgevers om zelf te bepalen of ze een upgrade aanbieden.

Er is dus geen vast patroon, net zoals dat Smart Delivery geen verplichting is. Alleen door er een naam aan te hangen en games met die feature te promoten, heeft Microsoft een efficiënte marketingtool in handen, die naar verwachting in vergelijkbare vorm op de PS5 wordt toegepast als ontwikkelaars/uitgevers daar iets in zien.