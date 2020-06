Als je de komende dagen deelneemt aan de dagelijkse uitdagingen in Red Dead Online, dan zal je de nodige extra’s ontvangen. Dat is wat de hoofdrol speelt in de wekelijkse update voor de game, zo heeft Rockstar laten weten.

Als je deelneemt aan drie dagelijkse uitdagingen, dan ontvang je 10 Poison Arrows. Voltooi je er zes, dan krijg je 4 Collectable Coins en bij het afronden van tien dagelijkse uitdagingen ontvang je een Treasure Map. Al deze beloningen zullen in je Camp Lockbox geleverd worden en dat binnen 48 uur. Ook kun je ze claimen via een Post Office.

Als je bij Madam Nazar langsgaat krijg je 30% korting op alles wat ze in haar winkel heeft en de Collector’s Bag kost nu 10 Gold Bars. Als je een Twitch Prime-lid bent, dan krijg je deze Bag geheel gratis, samen met de Polished Copper Moonshine Still upgrade, alsook 5 Moonshiner Role Ranks.

Ten slotte krijg je 40% korting op alle Camp voorzieningen en upgrades, op Pistols zit een korting van 35% en Tier 3 Ability Cards zijn nog steeds met 50% korting verkrijgbaar.