Warner Bros. Interactive kennen we als uitgever van meerdere grote franchises. De uitgever heeft gerenommeerde ontwikkelaars als Rocksteady en Monolith onder zijn vleugels en was dus mede verantwoordelijk voor onder andere de Batman Arkham games en de Middle-Earth reeks. Een indrukwekkend palmares toch, dat binnenkort in andere handen terecht kan komen.

AT&T, de huidige eigenaar van Warner Bros. Interactive, zou de uitgever namelijk te koop hebben gezet. De vraagprijs hangt rond de vier miljard euro. Meerdere grote uitgevers – waaronder EA, Take-Two Interactive en Activision Blizzard – zouden reeds interesse geuit hebben, al is er voorlopig nog geen sprake van een deal.

Warner Bros. zelf heeft hier met geen woord over gerept, dus de vraag is een beetje of het bericht van CNBC – die dit wist te melden – klopt. We blijven het volgen en houden jullie op de hoogte.