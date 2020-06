Destroy All Humans! was een knotsgekke PlayStation 2 game, waarin jij als een klein, grijs buitenaards wezen mensen het leven zuur maakte. Het spel gooide geen al te hoge ogen bij de critici, maar wist toch een soort cultstatus te vergaren onder gamers. Dit verklaart meteen ook waarom uitgever THQ Nordic eind juli de titel opnieuw uitbrengt, dit keer voor de PS4.

In de onderstaande video van IGN zien we twaalf minuten aan gameplay de revue passeren. Hieruit kunnen we meteen ook afleiden dat ontwikkelaar Black Forest Games meer doet dan louter de PS2-versie van een nieuwe lik verf voorzien. Zo wordt het een stuk makkelijker om door de spelwereld te navigeren en je kan dit keer je buitenaardse krachten mengen met je wapentuig.

Op 28 juli weten we of het de moeite was om terug te keren naar deze behoorlijk misantrope visie op de mensheid…