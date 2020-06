Vorige maand kon je hier al lezen dat Scarlet Nexus ook naar de PlayStation consoles komt – zowel de huidige als de aanstormende generatie. In de game mag jij het als een persoon met bijzondere krachten opnemen tegen de buitenaards aandoende ‘Others’. Deze laatsten doen zich namelijk gretig te goed aan menselijke breinen en dat kan niet blijven duren.

Bandai Namco weet hoe het een game in de schijnwerpers moet plaatsen. Dit keer pakt de uitgever uit met een behoorlijk knappe trailer, waarin geanimeerde footage afgewisseld wordt met gameplay. Onze interesse was met deze sfeervolle beelden alvast onmiddellijk gewekt. We raden jullie dan ook met klem aan om zeker even een kijkje te nemen.