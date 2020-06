Begin dit jaar kondigde Focus Home Interactive het opvallende Othercide aan. Deze tactische RPG heeft een unieke stijl die bij vlagen wat weg heeft van de sfeer van de Souls games. In Othercide ben je in een duistere wereld terecht gekomen en enkel The Daughters – een nageslacht van een legendarische krijger – kunnen hier verandering in brengen.

Dat is wat je onder controle krijgt, want jij kan jouw leger van vrouwen op diverse manieren upgraden, aanpassen en laten vechten. Doodgaan lijkt ook een onderdeel van de game te zijn, want er zullen veel vechters opgeofferd worden. Het concept van Othercide klinkt je vast interessant en daarom is het de moeite waard om de nieuwe trailer even te bekijken.

De releasedatum van Othercide is ook aangekondigd en staat op 28 juli.