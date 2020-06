Het derde seizoen van Fortnite Chapter 2 is na lang uitstel nu eindelijk begonnen en er kan weer van alles vrijgespeeld worden. Zoals gebruikelijk trapte Epic Games het nieuwe seizoen af met een in-game evenement waarbij het hele eiland onder water kwam te staan. De nieuwe map staat compleet blank, bestaat nu uit meerdere eilanden en de benaming van het seizoen is met ‘Splashdown’ toepasselijk.

Naast de aangepaste map is er natuurlijk ook weer een nieuwe Battle Pass beschikbaar, waarmee je allerlei skins en andere cosmetische items kunt vrijspelen. Dat Fortnite niet vies is van een cross-over met externe entertainment blijkt maar weer, in de Battle Pass kan je namelijk Aquaman van DC Comics terugvinden. Pak je zwemspullen dus maar, want het wordt een hoop nattigheid in seizoen 3 van Fortnite Chapter 2!

Hieronder kan je de launch trailer en de Battle Pass trailer voor het huidige seizoen bekijken.