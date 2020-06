Een paar weken geleden kondigde Codemasters DiRT 5 aan en toen liet de ontwikkelaar al weten dat de game nog dit jaar zal verschijnen. Nu heeft men de release bekendgemaakt en die staat voor 9 oktober 2020 gepland. Het gaat hier dan om de current-gen release, de next-gen versies voor de PlayStation 5 en Xbox Series X volgen later. Wanneer precies is nog niet bekend, mogelijk bij de launch van die systemen.

Samen met deze aankondiging heeft Codemasters een nieuwe trailer vrijgegeven en daarin komen de stemacteurs aan het woord, die meer over de carrière modus van de game vertellen. Deze carrière modus heeft een grotere rol dan voorheen en Codemasters heeft er een heel verhaal omheen gebouwd. De verschillende stemacteurs vertellen daar in de onderstaande video wat meer over.

Voor uitgebreide informatie over deze carrière modus kan je hier terecht.