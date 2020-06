Met de release van The Last of Us: Part II vandaag zijn ook de Trophies online gegaan op het PlayStation Network. Dat brengt ons bij het onderstaande overzicht en hoewel de lijst geen directe spoilers bevat – hij is deels vergelijkbaar met het vorige deel – raden we je alleen aan verder te kijken als je het echt zeker weet.

De Trophies die je in de game kunt verzamelen richten zich grotendeels op collectables en het upgraden van je wapens en skills. Daarnaast zijn er een paar Trophies te verdienen met specifieke acties en in tegenstelling tot het eerste deel is het niet gekoppeld aan een moeilijkheidsgraad. Dit maakt de game platinum halen een stuk beter doenbaar.

Wil je dat doen? Indien zo, dan willen we je adviseren om de eerste keer op je gemak het avontuur te beleven en dan pas naar de Trophies te gaan kijken. Een gedeelte heb je dan al of je bent goed op weg. Voor aanvullende ondersteuning kun je de uitstekende gids van Powerpyx gebruiken.

Platinum

Every Last One of Them

-Collect all trophies

Goud

What I Had to Do

-Complete the story

Survival Expert

-Learn all player upgrades

Arms Master

-Fully upgrade all weapons

Archivist

-Find all artifacts and journal entries

Master Set

-Find all trading cards

Numismatist

-Find all coins

Prepared For the Worst

-Find all workbenches

Zilver

Mechanist

-Fully upgrade a weapon

Specialist

-Learn all player upgrades in one branch

Safecracker

-Unlock every safe

Sightseer

-Visit every location in downtown Seattle

Journeyman

-Find all training manuals

Survival Training

-Learn 25 player upgrades

High Caliber

-Find all weapons

In the Field

-Find 12 workbenches

Brons

Tools of the Trade

-Craft every item

Tinkerer

-Upgrade a weapon

Apprentice

-Learn a player upgrade

Starter Set

-Find 5 trading cards

Mint Condition

-Find 5 coins

Looks Good On You

-Put a hat on your companion

Sharpshooter

-Win the marksmanship competition

Put My Name Up

-Earn the high score in the archery game

Relic of the Sages

-Find the Strange Artifact

So Great and Small

-Find the Engraved Ring