Vorige week werd Hitman 3 aangekondigd door IO Interactive en de game zal in januari 2021 verschijnen voor onder andere de PlayStation 4 en PlayStation 5. Deze game is de conclusie van de ‘World of Assassination’ trilogie en het is mogelijk om alle content uit Hitman 2 mee te nemen, zodat de ervaring nog uitgebreider en rijker wordt.

Eén van de locaties die je in Hitman 3 zal bezoeken is Dubai en die locatie krijgen we te zien in een nieuwe trailer. Lang is de video niet, maar deze laat wel wat beelden van de stad in de Verenigde Arabische Emiraten zien. Daarmee zet het, mede dankzij de sterke muziek, gelijk de toon.