EA organiseert altijd vlak voor de E3 zijn eigen EA Play evenement, maar vanwege de pandemie gaat het gebeuren op locatie in Los Angeles dit jaar niet door. Toch heeft de uitgever genoeg om te vertellen en te laten zien, wat ze doen via EA Play Live.

De timing is niet ideaal, want de showcase gaat pas om 01:00 uur van start. Mocht je nog op zijn en benieuwd zijn naar wat EA in de pijplijn heeft zitten, dan kan je de stream hier vannacht live volgen. Vanzelfsprekend zullen we het live coveren, dus al het nieuws zal ook los gepubliceerd worden.