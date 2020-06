Insomniac Games kondigde vorige week twee games aan: Ratchet & Clank: Rift Apart en Spider-Man: Miles Morales. Over die laatste game ontstond nadien wat verwarring, gezien de indruk werd gewekt door een vertegenwoordiger van Sony dat het hier om de eerste Spider-Man ging, met wat extra content.

Inmiddels is dat opgehelderd. Spider-Man: Miles Morales is een stand-alone game. Die game is wat kleiner dan de Spider-Man van 2018 en Insomniac spreekt over een grootte van vergelijkbare orde als Uncharted: The Lost Legacy. Via de PlayStation Blog heeft de ontwikkelaar nu wat nieuwe details gedeeld.

Spider-Man: Miles Morales draait om het titulaire personage, dat in deze game nieuwe krachten ontdekt die hem onderscheiden van zijn mentor, Peter Parker. Inmiddels heeft Miles wat meer ervaring met zijn nieuwe skills en zodoende speelt dit avontuur zich een jaar later af.

Eén van de veranderingen in de wereld is dat er nu sneeuw ligt in New York en Kerstmis komt snel dichterbij. Een rustige kerst lijkt niet in het verschiet te liggen, want een oorlog tussen een energiemaatschappij en een crimineel leger is uitgebroken in Harlem, waar Miles woont.

Verdere details over de situatie gaf Insomniac niet. Wel kon de ontwikkelaar kwijt dat alles met Peter Parker oké is, maar dat de focus in deze game echt puur op Miles ligt. Een terugkeer van Peter is niet uitgesloten, want Insomniac stipt aan dat er nog genoeg verhalen over hem te vertellen zijn.

De ontwikkelaar is al bijna twee jaar met de game bezig en ze beloven een emotioneel, belangrijk en mooi verhaal te brengen. Ook is het een essentiële uitbreiding van het Spider-Man universum en in technisch opzicht benut het de PlayStation 5 waar mogelijk. Dit zorgt voor een soepele en goede ervaring.

Laadtijden zijn zo goed als verdwenen, de game kent ray-tracing, 3D audio en de DualSense controller wordt qua features optimaal benut. Verder zien alle personages er door een technische upgrade nog realistischer uit en hetzelfde geldt voor hun bewegingen, die nu meer natuurgetrouw zullen zijn.