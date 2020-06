Vorige week werd tijdens de PlayStation 5-presentatie Bugsnax aangekondigd. Het concept van de game was echter nog niet voor iedereen even duidelijk. Daar brengt een interview van ontwikkelaar Young Horses met USGamer nu verandering in.

Bugsnax is een first person adventure game, waarin je speelt als een journalist. Je krijgt een mysterieuze film toegezonden van Elizabeth Megafig, die laat zien dat zij Bugsnax heeft ontdekt. Dit zijn dieren die half insect en half snack zijn. Als je een Bugsnak eet, dan verandert een lichaamsdeel in het soort voedsel van het nieuw ontdekte dier.

Jij besluit naar het desbetreffende eiland te vliegen om daar alle Bugsnax te vinden. In totaal zijn er 100 verschillende dieren aanwezig. De gameplay is volgens de ontwikkelaar een beetje te vergelijken met Ape Escape.

Het spel maakt ook gebruik van de vele functies van de DualSense controller, maar de focus zal vooral liggen op haptic feedback. Je zal hiermee kunnen voelen op wat voor ondergrond je loopt en merken wanneer een Bugsnak op het punt staat om te ontsnappen uit een val.