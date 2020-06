Gespeeld: F1 2020 – Over een paar weken zal het Formule 1 seizoen eindelijk van start gaan en hoe dit seizoen zal lopen is voor iedereen een raadsel. De eerste acht races zijn immers vastgezet op de agenda, maar daarna is het nog koffiedik kijken. Normaal gesproken zijn we rond deze tijd goed op weg en waar liefhebbers van de sport naar uitkijken is natuurlijk de game. Die verschijnt dit jaar ietsje later dan vorig jaar, maar qua timing met de echte Formule 1 had het niet beter gekund. F1 2020 biedt meer van hetzelfde aan de ene kant, maar aan de andere kant komt het ook met een hoop nieuwe mogelijkheden en wij konden even met de game aan de slag.

Bouw een carrière op

Een gloednieuwe feature in F1 2020 is de MyTeam modus waarmee Codemasters een geheel nieuw onderdeel aan de game doet toevoegen. Afgezien van dat je zelf zult rijden, zul je ook je eigen team moeten managen. Dat gaat verder dan alleen een coureur aantrekken en wat beslissingen nemen, je krijgt behoorlijk veel controle over het gebeuren en het doel is natuurlijk om kampioen te worden. De Formule 1 is echter een sport van hoge pieken en diepe dalen, zie bijvoorbeeld Williams momenteel, en je begrijpt dat dit niet zomaar even gedaan is. Een leuke uitdaging voor de liefhebbers natuurlijk en gezien het een tijdspanne van tien seizoenen beslaat, heb je genoeg tijd om je droom te verwezenlijken.

In vergelijking met de carrière modus lijkt de MyTeam modus qua racen identiek te zijn, maar de beslissingen omtrent alles neem je nu ook zelf. Dat betekent dat je bijvoorbeeld in de pool van Formule 2 coureurs kijkt naar een talent voor je team. Je bent immers het elfde team op de grid en dan moet je natuurlijk met twee man uitkomen. Die Formule 2 coureurs zijn voordelig, maar vragen veel geduld en ontwikkeling. Beschik je over wat meer financiële middelen – gaandeweg je carrière als manager – dan kun je ook kijken naar bestaande coureurs (vandaar de ratings). Sebastian Vettel zou bijvoorbeeld in het virtuele seizoen van 2021 een interessante optie kunnen zijn, gezien hij straks bij Ferrari vertrekt en nog geen nieuw team heeft.

Het aanstellen van een tweede coureur is één ding, ook krijg je te maken met de administratieve zaken. Zo zul je deals moeten sluiten met sponsoren om een extra inkomstenbron aan te boren, waarbij het grote deel fictieve bedrijven zijn. Codemasters vertelde ons in een interview dat bestaande sponsoren met zoveel regels, richtlijnen en beperkingen komen, dat een fictieve selectie van bedrijven beter zou zijn. Hoe dan ook, je zult sponsoren moeten aantrekken, je kleurstelling voor team moeten bepalen en tijd en moeite in de R&D moeten investeren. Hierbij krijg je de controle over de fabriek, waarbij je zelf kan bepalen waar de focus naar uit gaat.

Hierin is lang niet alles gelijktijdig te ontwikkelen, waardoor je dus keuzes moet maken. Veel investeren in de aerodynamica levert op termijn goede resultaten op bij hooggelegen banen. Als je een snelle baan hebt waar vooral het vermogen belangrijk is, dan kan het zijn dat je hier weer terugvalt. Het is dus maar net hoe je dit in wilt richten en waar je de focus op legt. In alles zal je betrokken worden en daardoor heb je alle touwtjes in handen als het gaat om die piek bereiken of juist wegzakken in het dal. Het belooft een uitgebreide aanvulling te zijn en Codemasters weet in dat kader altijd te innoveren. Met dit deel leggen ze de basis die ze in de toekomst verder gaan uitbreiden.

Toegankelijker

Naast de MyTeam modus zul je natuurlijk in de gewone carrière modus één van de bestaande coureurs naar de zijlijn kunnen verwijzen om zijn plek in te nemen bij het desbetreffende team. Ook nu kan je weer tien seizoenen uitkomen voor één team, wisselen van teams en meer met als doel om kampioen te worden aan het einde van de rit. In die zin weinig nieuws onder de zon, want het borduurt vooral voort op wat we al kennen. Hierbij is F1 2020 ook weer voorzien van alle bekende features om de game geheel naar eigen skills aan te passen. Denk aan de AI die precies afgesteld kan worden, maar ook de rij-assistenten omtrent gas geven, remmen, sturen en meer. Hierbij vertelde Codemasters dat ze nog meer toegankelijkheidsfeatures hebben toegevoegd om zo alle soorten spelers te bedienen; het publiek van liefhebbers neemt immers ook steeds meer toe en de ontwikkelaar wil iedereen aanspreken.

Hierbij is een belangrijke feature de mogelijkheid om de carrière modus te customizen. Monaco is een circuit dat voor veel spelers van de game een probleem is gebleken. Het smalle stratencircuit is bijzonder lastig en ruimte voor fouten maken is er niet. Dit kan dus best een belemmering vormen in de voortgang van je carrière en daarom heeft Codemasters de feature ingebouwd dat je een seizoen geheel kan customizen. Geen zin in Monaco en Rusland om maar wat te noemen? Dan kan je die races gewoon uit het seizoen halen. Hierdoor kunnen spelers hun carrière beter op hun wensen afstemmen en dat zou eveneens aan die al genoemde toegankelijkheid voor jong en oud moeten bijdragen.

Responsiever

Nu hebben we deze modus net zoals de MyTeam modus nog niet kunnen spelen, wel zijn we de baan op gegaan in een Grand Prix en Time Trial modus. Vanzelfsprekend zijn we gelijk op Zandvoort en Hanoi gaan rijden en daar waar die eerste baan echt een spektakel is, is Hanoi een beetje saai. Dat ligt niet aan de game, maar meer aan het ontwerp van het circuit en de wat zielloze ambiance. Zandvoort daarentegen is een spektakel omdat de snelheid zeer hoog ligt en met de hoogteverschillen alsook de kombochten krijg je een ervaring die je niet op andere circuits ziet. Wellicht dat hierin een chauvinistische ondertoon doorklinkt, maar alsnog is het een waardevolle aanvulling op het roster van circuits.

Wat tijdens het racen ook gelijk opviel is dat de responsiviteit van alles ietwat is toegenomen. Niet dat de game last had van input lag of iets dergelijks, maar dat de auto’s nog scherper reageren op je input. Daarmee willen we zeggen dat remmen nog harder gaat, maar dat ook het accelereren net iets sneller aanvoelt. Het zijn kleine details, maar vooral dat remmen is een prettige vooruitgang, want hierdoor voelt het alsof je net wat meer controle over je auto hebt. Verder heeft Codemasters diverse kleine en grote veranderingen en verbeteringen doorgevoerd. Dit deels op basis van feedback van Formule 1 coureurs die uitvoerig met de game bezig zijn geweest; ze hadden de afgelopen tijd toch genoeg ruimte in hun agenda. In een later artikel duiken we daar wat dieper in.

Belangrijk om te stellen bij deze eerste indruk is dat F1 2020 tweeledig is. Het bevat vooral meer van hetzelfde, zoals we in de inleiding al aangaven en dat slaat voornamelijk op de carrière modus en de andere modi er omheen. Tegelijkertijd is de game ruimschoots voorzien van nieuwe features , waaronder de terugkeer van een split-screen modus én de MyTeam feature die de liefhebbers ontzettend goed en lang zal kunnen vermaken. Grafisch is het dan vooral vergelijkbaar met vorig jaar en hoewel de games er altijd al netjes uitzagen, zijn we toch wel benieuwd naar wat ze straks klaar kunnen spelen op de volgende generatie consoles.

Voorlopige conclusie

Codemasters doet wederom goede zaken, dat is althans de eerste indruk na het spelen van de game en gesproken te hebben met de game director. De paar races die we gereden hadden voelden erg vertrouwd aan en de game lijkt op subtiele vlakken de nodige verbeteringen te kennen wat erg prettig is. De MyTeam modus is echter wat ons het meest benieuwd maakt naar de game, want dat hebben we nog niet mogen ervaren. Als die van dezelfde kwaliteit is als de reguliere carrière modus, wat het naar verwachting is, dan hebben race- en Formule 1-liefhebbers echt een uitstekende reden om uit te kijken naar 10 juli wanneer de game in de winkels ligt.