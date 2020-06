Er werden vorige week flink wat games voor de PlayStation 5 aangekondigd, waarvan een aantal op of vrij snel na de launch van de next-gen console zullen verschijnen. De titel waar we het langst op moeten wachten, is Pragmata. De onthulling van deze game werd vergezeld met een trailer en nu is er een verlengde versie van verschenen.

Pragmata ziet er in de trailer geweldig uit, maar we weten verder zo goed als niets over de game zelf. Het zal waarschijnlijk ook wel even duren voordat we meer informatie over deze titel krijgen, want het spel komt pas in 2022 uit. We moeten het voorlopig dus doen met deze verlengde editie van de aankondigingstrailer.