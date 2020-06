Bandai Namco doet er alles aan om Captain Tsubasa: Rise of New Champions constant onder de aandacht te brengen. Er zijn al heel wat trailers van deze titel verschenen en nu zijn er weer twee gedropt.

De eerste nieuwe video laat zien wat je allemaal van de game kunt verwachten en de tweede video stelt je het Franse jeugdteam voor. De twee nieuwe video’s kan je hieronder bekijken.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions zal op 28 augustus in de winkelrekken liggen, dus de kans is groot dat er in tussentijd nog meer video’s zullen verschijnen.