CD Projekt RED heeft in de afgelopen maanden thuis moeten werken en hoewel ze telkens aangaven dat het project nog altijd op schema lag, zullen ze de beoogde releasedatum van 17 september 2020 niet langer halen. Via Twitter heeft de ontwikkelaar aangekondigd dat ze de game met twee maanden uitstellen naar 19 november 2020.

De game zelf is van A tot Z klaar als het op gameplay en content aankomt, alles is in de game aanwezig. Maar omdat veel gameplay elementen met elkaar verweven zijn, is het van groot belang dat alles uitvoerig getest wordt om te zien of het naar behoren werkt. Alle bugs die daarbij de kop nog opsteken worden dan ook meteen aangepakt.

Zoals de ontwikkelaar het zelf zegt: een grote wereld komt met een groot aantal zaken die gladgestreken moeten worden. Het is dus extra tijd die men neemt om de ervaring nog verder te optimaliseren. We zullen dus wat langer moeten wachten, maar deze mindset komt uiteindelijk de game ten goede.