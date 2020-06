Hoewel niet iedereen Kingdom Come: Deliverance wist te waarderen bij diens release, hebben de ontwikkelaars zeker niet stilgezeten. Wanneer we de game vergelijken met hoe deze op de release was, is het een wereld van verschil. En blijkbaar zijn veel gamers het daar mee eens: drie miljoen verkochte exemplaren is een erg mooie prestatie voor een toch wel wat niche titel.

Daarnaast heeft de extra content het zeker ook niet slecht gedaan. Ongeveer de helft van de kopers van de game heeft namelijk ook nog eens de DLC gekocht, wat goed was voor ruim anderhalf miljoen verkopen. Een mooie prestatie voor Warhorse Studios, niet waar?

Ruim een jaar geleden heeft THQ Nordic bekendgemaakt dat ze Warhorse Studios hadden ingelijfd, dus we verwachten dat we nog wel meer gaan zien in deze serie. Hopelijk zijn ook wij er dan bij de launch wat meer over te spreken.