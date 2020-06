Hoewel Sony tijdens de presentatie van de PlayStation 5 geen woord heeft gerept over virtual reality, lijkt een bepaalde ontwikkelaar meer te weten dan wij. Op de Kickstarter pagina van LOW-FI van ontwikkelaar Iris V.R. valt te lezen dat LOW-FI uit zal komen op “next-gen PSVR”. Het is allemaal erg gissen op het moment, want details worden verder niet gegeven.

Wel is bekend dat de huidige PlayStation VR-headset ook op de PlayStation 5 zal werken, maar dit is vooralsnog voor backwards compatible PS4 VR-games. Onze concullega’s bij PushSquare vroegen om opheldering bij de ontwikkelaar, maar werden hier helaas niet veel wijzer van, behalve dan dat LOW-FI alleen voor VR-headsets op de PlayStation 5 zal verschijnen.

Naast dit bijzondere nieuws mogen we natuurlijk de game in kwestie niet vergeten. LOW-FI speelt zich af in een cyberpunk universum, waarin je een stad vrij kan verkennen als politieagent. Aan jouw de keuze om op het rechte pad te blijven of toch door corruptie gelokt te worden.