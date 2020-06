In augustus kan je de virtuele golfbaan op in PGA Tour 2K21 en recent kregen we te zien hoe de carrièremodus eruitziet. De makers van The Golf Club staan aan het roer van deze game en het budget is flink opgeschroefd voor het eerste deel in 2K’s eigen golfreeks. Er is nu ook daadwerkelijke gameplay van de titel verschenen en deze kan je hieronder bekijken.

Het gaat hier om acht minuten aan beelden, die worden voorzien van commentaar door de ontwikkelaar. Eén van de commentatoren is wel wat lastig te verstaan, omdat het commentaar via een online opname ingesproken lijkt te zijn. Desalniettemin geeft deze video een duidelijke indruk van hoe de game werkt en worden er diverse aspecten van de gameplay getoond.

PGA Tour 2K21 verschijnt op 21 augustus in de schappen.