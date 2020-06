Ruim een jaar geleden leek het er nog op dat Pacer in 2019 zou verschijnen, maar uitstel kwam helaas met haar lelijke gezicht om de hoek kijken. Nu zitten we al bijna in de tweede helft van 2020 en hebben we deze WipEout look-a-like nog steeds niet kunnen spelen. Het lijkt er echter op dat we in het derde kwartaal sneller kunnen gaan racen dan het licht.

Een nieuwe belofte, maar wordt deze waargemaakt? R8 Games is er vrij zeker van dat we in het derde kwartaal van dit jaar met hun game aan de slag zullen kunnen. Dat zou binnen nu en zo’n drie maanden moeten zijn. We hopen het wel, maar met het huidige corona-klimaat durven we er niet op te rekenen.